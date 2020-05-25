У Києві цього тижня можуть дозволити роботу ТРЦ

У Києві до кінця цього тижня можуть дозволити роботу ТРЦ, але дитячі розважальні зони в них поки не працюватимуть.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо роботи дитячих розважальних зон у торгово-розважальних закладах, я вже говорив, що рішення про відновлення роботи ТРЦ місто ухвалить окремо. Сподіваюся, їх роботу ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня. Але дитячі розважальні зони поки не працюватимуть", - сказав Кличко.

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Також він повідомив, що відновлювати роботу дитячих секцій і таборів у столиці поки не будуть. "Після відкриття дитячих садочків наступним етапом плануємо роботу дитячих таборів у школах, але це перспектива липня, не раніше. Щодо дитячих секцій - відновлення їх роботи заплановане на вересень", - сказав він.