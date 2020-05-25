У Києві відкрили спортивні та дитячі майданчики

У Києві вже дозволено перебувати на спортивних та дитячих майданчиках.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в столиці відкрили спортивні та дитячі майданчики у парках та скверах та на прибудинкових територіях", - сказав Кличко.

Він зазначив, що з 1 червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій міста, планується відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси та зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм.

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За його словами, з 1 червня також будуть зняті обмеження на відвідування міських кладовищ.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Щоб область могла переходити на адаптивну модель, там має бути витримано три критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19: показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менше як 12 осіб; завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%; кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА) має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.