Як отримати допомогу з безробіття на карантині – роз’яснення Держслужби зайнятості

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які уклали трудові угоди із роботодавцем із числа малого та середнього бізнесу, який до зупинки або скорочення своєї діяльності внаслідок карантину пів року сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Порядок отримання допомоги по частковому безробіттю Укрінформу роз'яснили у пресслужбі Державної служби зайнятості.

«Право на допомогу (по частковому безробітттю – ред.) мають застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудовий договір (крім осіб, які отримують пенсію, та осіб, які працюють за сумісництвом). Мова йде про малі та середні компанії, які зупинили або скоротили діяльність на період карантину, сплачували єдиний внесок за загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 6 місяців, що передували даті зупинення діяльності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомога не надаватиметься, коли роботодавець має заборгованість із виплати заробітної плати та сплати ЄСВ.

У пресслужбі ДСЗ пояснюють, що для отримання допомоги роботодавець протягом 30 днів з дня зупинення (скорочення) діяльності має звернутися до центру зайнятості, що знаходиться за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску, та подати 4 документи:

заяву на отримання допомоги у довільній формі;

копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу;

довідку Державної податкової служби про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні 6 місяців.

За інформацією ДСЗ, допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові. Втім, допомога по частковому безробіттю за місяць не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати (4,273 тис. грн).

Наголошується, що рішення про надання допомоги ухвалює регіональний центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів до центру зайнятості за місцем його реєстрації як платника єдиного соціального внеску. Якщо рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину є позитивним, між центром зайнятості та роботодавцем буде укладено відповідний договір.

Перерахування роботодавцю коштів для подальшої їх виплати працівникам здійснюватиметься щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування коштів на рахунок відповідного центру зайнятості. А далі, також протягом трьох робочих днів, роботодавець має перерахувати кошти на рахунок працівника.

У Державній службі зайнятості інформують, що допомога надається на строк зупинення (скорочення) діяльності компанії, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

Як повідомлялося, постанова Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину...» від 22 квітня 2020 року №306 набула чинності 28 квітня.

Кабінет міністрів 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня 2020 року, а з 11 травня відбудеться його поступове пом'якшення.