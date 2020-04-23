Затримка із виплатою лікарняних становить 13 робочих днів - Фонд соцстраху

Фонд соціального страхування України виплачує допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах у повному обсязі, однак сьогодні є затримки в строках фінансування.

Роз’яснення щодо термінів виплати допомоги та можливості пришвидшити такі виплати розміщене на сайті фонду.

“Тривалість затримки коливається, адже залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду. Сьогодні вона становить 13 робочих днів”, - йдеться у повідомленні.

У Фонді наголошують, що фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах, по мірі сплати ЄСВ роботодавцями, одразу спрямовується на фінансування матеріального забезпечення і страхових виплат:

◦ допомог по тимчасовій непрацездатності (лікарняні);

◦ допомог по вагітності та пологах;

◦ допомог на поховання;

◦ щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві тощо.

Разом з тим зауважується, що сьогодні обсяг видатків Фонду перевищив обсяг надходжень. Це пов’язано із зменшенням надходжень ЄСВ – зокрема, через нижчий від прогнозованого розмір фонду оплати праці по країні, зменшення обсягів виробництва під час пандемії.

У березні на рахунок Фонду надійшло 2,1556 млрд гривень частки єдиного внеску, видатки Фонду за той же період склали 2,2555 млрд гривень. За підсумками І кварталу до Фонду надійшло на 219,3 млн грн менше частки ЄСВ від плану.

У Фонді додають, що в окремих випадках затримки з отриманням допомоги викликані зволіканням у подачі заяв-розрахунків: “Фонд здійснює фінансування на підставі отриманої від вашого роботодавця заяви-розрахунку – саме від дати її подачі, у першу чергу, залежить дата виплати”.

Тому в Фонді рекомендують не втрачати зв'язок із роботодавцем, бухгалтером та комісією (уповноваженим) із соціального страхування вашого підприємства.

Дізнатися дату прийняття Фондом заяви-розрахунку на виплату коштів можна на своєму підприємстві, або у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, де зареєстрований роботодавець. Для цього людині необхідно назвати свій номер ідентифікаційного коду. Контакти усіх робочих органів можна оприлюднені на сайті ФССУ. Також там можна дізнатися номери гарячих ліній обласних управлінь.

У Фонді додають, що коли людина знає дату подачі заяви-розрахунку, слідкувати за виплатами можна на Telegram-каналі ФССУ де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові виплати.

А також наголошують, що Фонд перераховує кошти для виплати допомоги на рахунок роботодавця, який, у свою чергу, здійснює виплати своїм працівникам.

Фото: НБУ