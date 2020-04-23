Втрата роботи на карантині - роз’яснення Держслужба зайнятості щодо допомоги

Громадяни, які в період карантину були звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням, та стали на облік в державній службі зайнятості, отримуватимуть допомогу по безробіттю з першого дня набуття набуття статусу безробітного.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

"Так, громадяни, які були звільнені з останнього місця роботи в період карантину (починаючи з 12.03.2020 року) за власним бажанням і стали на облік в державній службі зайнятості, отримуватимуть допомогу по безробіттю з першого дня набуття статусу безробітного", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, якщо людина звільнилася з попереднього місця роботи за власним бажанням саме в період карантину і вже зареєструвалася в службі зайнятості, не потрібно подавати жодних додаткових документів. Нарахування допомоги відбудеться автоматично.

Також на період карантину не буде застосовуватися правило про відкладення виплати допомоги по безробіттю для звільнених за власним бажанням.

"За нинішніх реалій для багатьох громадян звільнення за власним бажанням стало єдиним можливим рішенням в умовах припинення діяльності підприємств з об’єктивних причин. Тому виплата допомоги по безробіттю, сподіваюсь, допоможе цим людям пережити карантин та повернутись на робочі місця", – прокоментувала заступниця директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Вона зазначила, що в базі даних служби зайнятості станом на сьогодні є понад 50 тисяч вакансій, які готові запропонувати безробітним.

Як повідомлялося, 18 квітня набув чинності закон про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Зокрема, документом визначено, що на період карантину для осіб, які звільнилися з роботи за власним бажанням, не будуть застосовуватися вимоги щодо відкладення виплати допомоги по безробіттю строком до 90 днів. При цьому загальна тривалість виплат допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.