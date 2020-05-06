У Чернігові за роботу під час карантину покарають великий магазин будматеріалів

Поліція Чернігова склала адміністративний протокол на директора одного з найбільших у місті магазинів будматеріалів, який порушив карантин.

Про це повідомив сектор комунікації поліції області.

"Чернігівська поліція склала адміністративний протокол на директора магазину будматеріалів, який порушив карантин", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували, що адміністрація магазину нехтувала карантинними обмеженнями, не припинила роботу закладу і після заборони торгувати він обслуговував покупців. Будматеріали клієнтам продавалися безпосередньо в магазині, а не в режимі адресної доставки.

Зазначається, що своїми діями директор магазину порушив вимоги постанови Кабінету міністрів України №211. Протокол на підприємця за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину щодо людей) склав дільничний офіцер Чернігівського відділу поліції. Як відомо, санкція цієї статті передбачає штраф від 17 до 34 тис. грн для фізичних осіб і від 34 до 170 тис. грн - для посадовців.

З неофіційних джерел відомо, що поліція покарала чернігівський гіпермаркет будматеріалів "Вена".