На "Епіцентр" склали 29 протоколів про порушення карантину – Аваков

Поліція впродовж останніх трьох днів провела перевірку понад 160-ти будівельних супермаркетів, на працівників мережі "Епіцентр" склали 29 протоколів про порушення карантинних вимог.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на позачерговому засіданні уряду у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останній час поліція склала 10 303 протоколи про порушення карантинних норм. В тому числі ми провели за останні три дні перевірку 162 будівельних супермаркетів, в тому числі "Епіцентра" і "Нової лінії". Зараз маємо протоколи по порушеннях - в тому числі 94 протоколи по супермаркетах, 29 - мережі "Епіцентр", 140 протоколів за порушеннями об’єктів громадського харчування", - зазначив Аваков.

Міністр також відмітив, що в магазинах мережі "Епіцентр" та "Нова лінія" правоохоронці зафіксували випадки, коли торгували меблями, електронікою, що не було передбачено умовами карантину.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.