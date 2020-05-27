У Миколаєві дитсадки відкриватимуть у два етапи, які триватимуть до середини червня.

Про це з посиланням на начальника управління охорони здоров’я Ірину Шамрай повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Точний механізм відновлення роботи дошкільних навчальних закладів визначить міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої відбудеться за кілька днів. Планується, що дитсадки відкриють свої двері в два етапи. Визначений перелік закладів в тестовому режимі має запрацювати з 1 червня. А вже 15 червня дитсадки Миколаєва перейдуть на звичайний режим роботи», - сказала Шамрай.

За її словами, в місті діє 72 дошкільних навчальних заклади, які відвідують понад 16 тисяч дітей. Наразі відбувається закупівля безконтактних термометрів для здійснення температурного скринінгу малечі. Це мають робити кожні 4 години. За інформацією управління освіти, дитячі садки забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами.

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Управління охорони здоров’я вже провело попереднє обстеження працівників закладів дошкільної освіти.

Як уже повідомлялося, з 12 березня в Україні, у тому числі і Миколаєві, припинено начально-виховний процес у дитячих дошкільних закладах у зв’язку з карантином.