Статистика щодо COVID-19 не означає, що можна недбало ставитися до небезпеки — Зеленський

Статистика щодо ситуації з поширенням COVID-19 в Україні не означає, що можна недбало ставитися до небезпеки захворіти.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляється на сайті глави держави.

«Ці цифри вкотре доводять, що Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи та великий відсоток людей, які їх дотримувалися. Треба, щоб ці показники не справили оманливе враження, щоб люди не думали, що тепер до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало», – наголосив Зеленський.

Під час наради Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що карантин є найбільш дієвим способом боротьби з коронавірусом, на це вказує не лише статистика поширення вірусу в інших країнах, а й рівень смертності.

Згідно з повідомленнями, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великій Британії – 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

20 травня Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.

Фото: Офіс Президента