Зеленський перевірятиме виплати надбавок лікарям, доки всі їх не отримають

Президент Володимир Зеленський заявив, що перевірятиме виплати квітневих надбавок лікарям, які борються з коронавірусом, в розмірі 300%, доки всі їх не отримають.

Про це Зеленський сказав на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляється на сайті глави держави.

«З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що відсоток укладених угод серйозно зріс. Однак перевірятиму постійно, допоки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики – це наші герої», – зазначив Зеленський.

До цього Президенту під час наради повідомили, що до кінця тижня всі лікарні, які боролися з коронавірусом, укладуть угоди з Національною службою здоров’я (НСЗУ) щодо доплат лікарям за квітень. Також зазначається, що наразі укладено майже 80% угод, повністю уклали угоди екстрені медичні допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов доповів Президенту Зеленському про те, що вже майже всі області виплатили березневі надбавки в розмірі 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом. Три області вирішать це питання найближчими днями.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов вимагає від Національної служби здоров'я України пришвидшити передання коштів медичним закладам. За його словами, від швидкості роботи НСЗУ залежить отримання медичними працівниками, які лікували пацієнтів з коронавірусом, зарплати за квітень.

Станом на 9:00 21 травня в Україні 19 706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 476 нових випадків.