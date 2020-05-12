Часткове безробіття: для отримання допомоги подали документи 7 000 роботодавців

Із 4 травня 2020 року близько 7 тисяч роботодавців подали документи для отримання допомоги по частковому безробіттю.

Про це 12 травня повідомила пресслужба Мінекономіки у Facebook.

"З 4 травня, тобто з початку анонсування програми по частковому безробіттю, кількість поданих пакетів документів на отримання фінансової допомоги вже склала 6873", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що опрацювання проходить в щоденному режимі і станом на сьогодні вже прийнято 1715 позитивних рішень, що дозволить забезпечити виплати для 25 777 працівників. У стадії розгляду - 3339 пакетів документів і прийом заявок активно продовжується.

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"Лише за перший тиждень анонсування програми по частковому безробіттю, за отриманням такої допомоги звернулися майже 7 тисяч роботодавців. З кожним днем ця цифра збільшується приблизно на тисячу нових заяв. Програма направлена на те, щоб допомогти малому і середньому бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця. Загалом, на цю програму спрямовано 4,7 млрд грн. Якщо ми розумітимемо, що потрібно більше коштів, будемо додавати через перерозподіл коштів", - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Для подання документів та отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям необхідно звертатися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ.

Як повідомляв Укрінформ, постанова Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 квітня 2020 року №306 набула чинності 28 квітня.

Право на допомогу (по частковому безробіттю – ред.) мають застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудовий договір (крім осіб, які отримують пенсію та осіб, які працюють за сумісництвом). Мова йде про малі та середні компанії, які зупинили або скоротили діяльність на період карантину, сплачували єдиний внесок за загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 6 місяців, що передували даті зупинення діяльності.

Як відомо, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.