На кордоні з Польщею вилучили майже 200 тисяч захисних рукавичок

На кордоні з Польщею вилучили майже 200 тисяч захисних рукавичок

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Укрінформ
Через українсько-польський кордон намагалися вивезти близько 200 тисяч поліетиленових рукавичок, які підпадають під заборону експорту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Товари, які відповідно до Постанови КМУ від 14.03.2020 №214 підпадають під заборону експорту, двічі намагались незаконно провезти до Польщі учора через пункт пропуску "Ягодин". Правопорушенню запобігли прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники вилучили майже 200 тис. рукавичок / Фото: dpsu.gov.ua

Зазначається, що у першому випадку 150 тисяч поліетиленових рукавичок намагалися провезти у вантажівці польської реєстрації, яка прямувала через кордон як "порожня".

Згодом спільна міжвідомча оглядова група серед вантажу "дерев’яні палети" виявила ще 40 тисяч таких рукавичок.

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Усі 190 тисяч рукавичок вилучено представниками митниці. Їхня вартість оцінюється майже у 26 тис. грн.

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