На кордоні з Польщею вилучили майже 200 тисяч захисних рукавичок

Через українсько-польський кордон намагалися вивезти близько 200 тисяч поліетиленових рукавичок, які підпадають під заборону експорту.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Товари, які відповідно до Постанови КМУ від 14.03.2020 №214 підпадають під заборону експорту, двічі намагались незаконно провезти до Польщі учора через пункт пропуску "Ягодин". Правопорушенню запобігли прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники вилучили майже 200 тис. рукавичок / Фото: dpsu.gov.ua

Зазначається, що у першому випадку 150 тисяч поліетиленових рукавичок намагалися провезти у вантажівці польської реєстрації, яка прямувала через кордон як "порожня".

Згодом спільна міжвідомча оглядова група серед вантажу "дерев’яні палети" виявила ще 40 тисяч таких рукавичок.

Усі 190 тисяч рукавичок вилучено представниками митниці. Їхня вартість оцінюється майже у 26 тис. грн.