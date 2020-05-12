У Сумах продовжує діяти жорсткий контроль за дотриманням обмежувальних карантинних заходів

У Сумах і надалі діє жорсткий контроль за дотриманням обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусної хвороби. Зокрема, це стосується закладів, що почали свою роботу з 11 травня після карантинних послаблень.

На цьому у вівторок, 12 травня, під час проведення в Сумській міськраді апаратної наради, яка проходила в онлайн-режимі, наголосив міський голова Олександр Лисенко.

«Після першотравневих свят у Сумах відбулось зростання захворюваності в 4 рази, це свідчить про необхідність подальшого дотримання обмежувальних заходів. Тож, незважаючи на те, що відбулось перше послаблення карантину, заходи контролю повинні залишитись, санітарно-епідеміологічні заходи мають залишитися. І люди повинні про це знати. З 11 травня ми прибрали на в’їздах до Сум карантинні блокпости. Але вони не зникли. Сьогодні ці блокпости, образно кажучи, переносяться до всіх закладів, що відкрилися. Зараз карантинний пост має знаходитися на вході до ваших закладів, шановні підприємці, і повинні забезпечити в ньому умови для недопущення поширення інфекції», - заявив мер.

Очільник міста зазначив, що у лікувальних закладах продовжаться роботи з підготовки їх до можливого ускладення ситуації з COVID-19. Також посадовець повідомив про те, що щотижня відбуватиметься інспектування цих закладів щодо стану виконання ремонтів та оснащеності обладнанням.

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За інформацією в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олени Чумаченко, наразі в обласному центрі 38 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (33 – дорослі, п’ятеро – діти). Дев’ятеро хворих уже одужали. Особи, які контактували з хворими, а таких 124, перебувають під наглядом лікарів первинної ланки.

Станом на ранок 12 травня у Сумській області 157 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 74 людини вилікувались.

Станом на 9:00 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.