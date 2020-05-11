У Сумах згорнули карантинні блокпости

У Сумах з 11 травня припинили роботу створені на період карантину контрольно-пропускні пункти.

Рішення про їх згортання ухвалили 8 травня під час чергового засідання Сумського міськвиконкому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому від 26 березня 2020 року № 170 «Про додаткові обмежувальні заходи щодо запобігання та поширення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19». Дане рішення набуває чинності з 11 травня 2020 року», - йдеться у документі.

Наразі усі КПП прибрані.

Як повідомляв Укрінформ, з 26 березня Сумський міськвиконком запровадив додаткові обмежувальні заходи щодо запобігання та поширення на території Сумської міської ОТГ гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Зокрема, виконком ухвалив рішення створити стаціонарні контрольно-пропускні пункти на в’їздах на територію Сумської міської ОТГ. Загалом їх функціонувало шість. На цих КПП чергові бригади із числа медиків, працівників поліції та Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби здійснювали пірометричний контроль температури тіла водія та пасажирів транспортних засобів, санітарний огляд речей, багажу та вантажів авто, проводили дезінфекційні заходи.

В Україні з 11 травня за рішенням уряду послабилися карантинні заходи: поновлена робота частини закладів та певних видів діяльності за умови дотримання ними протиепідемічних заходів.

Решта обмежень діють до 22 травня.

Станом на ранок 11 травня у Сумській області 154 офіційно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Одужали 74 людини.

Загалом в Україні станом на 9:00 11 травня 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.