На Київщині найближчими днями можуть послабити карантин
Про це заявив т.в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба Київської ОДА.
«Третій день поспіль спостерігаємо зниження показника інцидентності у Київській області. Тенденція дає підстави розраховувати, що карантин в області можна буде пом’якшувати найближчими днями. У разі отримання потрібного показника, Київська обласна державна адміністрація ухвалить таке, вкрай очікуване, рішення негайно», - зазначив Володін.
За даними Київського обласного лабораторного центру, на 11:00 24 травня показник інцидентності (загальна кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) становить 12,45 при встановленій МОЗ нормі для послаблення карантинних обмежень ≤ 12.
Раніше повідомлялося, що станом на 13:00 23 травня показник інцидентності у Київській області становив 13,02.
Тоді Володін зазначив, що всього епідемічну ситуацію із захворюваності на коронавірус характеризують три показники: інцидентність, завантаженість ліжок, охоплення тестуванням, і дві останні у Київські області в нормі. "Маємо впоратися з першим показником", - додав він.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Щоб область могла переходити на адаптивну модель, там має бути витримано три критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19: показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менше 12 осіб; завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%; кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА) має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.
В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19, з них 617 летальних, одужали 7099 пацієнтів. За добу - 406 нових випадків.