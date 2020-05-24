На Київщині найближчими днями можуть послабити карантин

У Київській області показник інцидентності, тобто загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, знижується, що дає підстави розраховувати на пом'якшення карантинних обмежень найближчими днями.

Про це заявив т.в.о. голови Київської обласної держадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Третій день поспіль спостерігаємо зниження показника інцидентності у Київській області. Тенденція дає підстави розраховувати, що карантин в області можна буде пом’якшувати найближчими днями. У разі отримання потрібного показника, Київська обласна державна адміністрація ухвалить таке, вкрай очікуване, рішення негайно», - зазначив Володін.

За даними Київського обласного лабораторного центру, на 11:00 24 травня показник інцидентності (загальна кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) становить 12,45 при встановленій МОЗ нормі для послаблення карантинних обмежень ≤ 12.

Раніше повідомлялося, що станом на 13:00 23 травня показник інцидентності у Київській області становив 13,02.

Тоді Володін зазначив, що всього епідемічну ситуацію із захворюваності на коронавірус характеризують три показники: інцидентність, завантаженість ліжок, охоплення тестуванням, і дві останні у Київські області в нормі. "Маємо впоратися з першим показником", - додав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Щоб область могла переходити на адаптивну модель, там має бути витримано три критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19: показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менше 12 осіб; завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%; кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА) має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19, з них 617 летальних, одужали 7099 пацієнтів. За добу - 406 нових випадків.