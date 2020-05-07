В Україні підтвердили 13691 випадок коронавірусу, за добу - 507

В Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 507 осіб... Загалом за весь час пандемії захворіли 13 691 людина, з них 933 дитини та 2660 медпрацівник", - сказав Степанов.

За добу захворіло 28 дітей та 109 медпрацівників, госпіталізовано 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків, 299 пацієнтів одужало.

Загалом з початку пандемії в Україні одужало 2396 осіб, 340 людей померли.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 7 018 тестувань методом ПЛР.