За кордоном 146 українців лікуються від коронавірусу, 62 одужали – МЗС

Станом на 6 травня за кордоном по допомогу до українських дипломатичних установ звернулися 17 776 громадян України в межах системи "Захист", з них – 146 осіб лікуються від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.

«17 776 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипустанов у рамках системи "Захист". 146 громадян України проходять лікування: Австрія – 3, Італія – 121, Мальта – 1, Молдова – 1, РФ – 3, США – 2, Таїланд – 1, Уругвай – 2, ФРН – 4, Чехія – 6, Швеція – 2», - йдеться у повідомленні.

Одужали від COVІD-19 62 українця. Кількість померлих зросла до 8.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин продовжено до 11 травня 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. Від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.

З 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, заборонене в усіх аеропортах, крім "Борисполя".



Фото: Facebook/МЗС України