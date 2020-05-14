На Волині відновили свою роботу 13 агропродовольчих ринків

У Волинській області розпочали свою роботу 13 агропродовольчих ринків.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захситу споживачів.

"Станом на 14 травня на території Волинської області у містах Луцьк, Володимир-Волинський, Горохів, Ковель, Ківерці, Любомль, Нововолинський та смт Шацьк розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків", - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти Держспоживслужби області щоденно проводяться позапланові перевірки за дотриманням протиепідемічних вимог на агропродовольчих ринках з оформленням відповідних актів.

З початку травня інспектори на працюючих агропродовольчих ринках виявили 23 порушення протиепідемічних вимог, встановлених постановою головного державного санітарного лікаря України. Серед найпоширеніших порушень: допуск працівників, продавців і відвідувачів на територію без одягнутої медичної маски; одночасне перебування відвідувачів у кількості, що перевищує допустиму; недотримання відстані трьох метрів між робочими місцями продавців, а також стихійна торгівля на прилеглій до агропродовольчого ринку території.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні уже розпочали свою діяльність 640 агропродовольчих ринків в умовах карантину

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29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотриманням продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.