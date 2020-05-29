Закарпаття з 1 червня відкриває міжміське, обласне та міжнародне сполучення

Комісія ТЕБ НС Закарпатської ОДА прийняла рішення про послаблення карантинних обмежень із 1 червня. В області запускають транспорт, дозволять релігійні та спортивні зібрання.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у Facebook.

“Комісія ТЕБ НС Закарпатської ОДА прийняла рішення про послаблення карантинних обмежень із 1 червня. Кількість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення в області становить 11,48 (при заявленому показнику не більше 12 осіб на 100 тисяч населення)”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОДА, це дозволяє регулярні/нерегулярні рейси міжміського, міжобласного та міжнародного значення, діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон) та роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб).

В області також розпочинають проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 50 осіб та проведення релігійних заходів, за умови участі не більше 1 однієї особи на 10 метрів квадратних площі, де проводиться релігійний захід.

Розглядається і можливість за сприятливої ситуації розпочати роботу дитсадків із 8 червня. Відвідування занять в групах у закладах освіти передбачається не більше, ніж для 10 осіб одночасно.

В ОДА наголошують, що послаблення протиепідемічних заходів не застосовуються на території карантинних зон.

Наразі посилений карантин встановлено в двох селах області в Перечинському та Хустському районах.