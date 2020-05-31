В Україні зафіксували 23 672 випадки COVID-19, за добу - 468

Станом на 31 травня в Україні лабораторно підтвердили 23 672 випадки COVID-19. За добу - 468 нових випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також згідно з даними РНБО, за минулу добу одужали 227 хворих на коронавірусну хворобу та зафіксовано 12 летальних випадків.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Києві - 81, Львівській області - 50, Чернівецькій області - 43, Харківській - 41, Житомирській - 40.

Найбільше летальних випадків за минулу добу зафіксовано у Чернівецькій області - 3, у Харківській та Івано-Франківській областях - 2 випадки.