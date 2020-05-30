Надбавки отримають усі медики, які борються з COVID-19 - нарада у Президента

Національна служба здоров’я уклала договори з усіма лікарнями, які працюють і не перебувають у стадії ремонту, тож надбавки до зарплати отримають усі медики, задіяні у боротьбі з COVID-19.

Як повідомляє пресслужба Президента, про це йшлося під час селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 під головуванням глави держави за участю представників Кабінету міністрів та правоохоронних органів.

“Національна служба здоров’я України уклала договори з усіма лікарнями, й тепер медики отримають зарплати та надбавки за роботу з боротьби з коронавірусною інфекцією. Договори не укладено лише з кількома медзакладами, які нині не працюють, адже перебувають у стадії ремонту. МОЗ контролюватиме це питання”, - йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував під час наради, що підписано контракти на постачання засобів індивідуального захисту та обладнання, необхідного для боротьби з COVID-19.

Перші закупівлі відбудуться вже наступного тижня. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» повідомило про закупівлю 50 тис. респіраторів, які одразу відправлять у регіони. Також складено графік, що й коли буде закуплено.