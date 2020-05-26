Харківські банки змусили працювати ввечері, аби виплатити надбавки медикам інфекційної лікарні

Працівники Харківської обласної інфекційної лікарні отримали підвищені зарплати в день переведення коштів від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) - в п’ятницю, 22 травня, ввечері, хоча банківський день уже був закритий.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У п’ятницю я, вибачте, мізки виніс своїм підлеглим для того, щоб були виплачені заробітні плати медичним працівникам обласної інфекційної лікарні. Ми зробили просто неможливе. Ви знаєте, як працюють банки. При цьому зарплата з надбавками в 300% була виплачена в той самий день, коли гроші надійшли, - після 20-ї години», - повідомив Кучер.

У пресслужбі ОДА уточнили, що підвищені зарплати отримали 222 працівники лікарні. Загалом від НСЗУ для них надійшло 4,5 млн грн.

Суми нарахувань склали від 14 169 грн (для молодших медичних працівників) до 38 686 грн (для лікарів). Лікарі-сумісники, котрі працюють на 0,5 ставки без категорії, отримали по 7259 грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 27 працівників Харківської обласної інфекційної лікарні, включно з директором закладу, підтверджено COVID-19, дев’ятеро працівників уже одужали. Двоє завідувачок інфекційними відділеннями перебувають у тяжкому стані.

Наразі на Харківщині підтверджено 946 випадків COVID-19, 341 людина одужала, 41 – померла.