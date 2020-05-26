Перевантаженість Харківської інфекційної лікарні виникла через конфлікт - Кучер

Постійна завантаженість у Харківській обласній інфекційній лікарні і, як наслідок, нестача ліків виникли через особистий конфлікт директора закладу Павла Нартова та директора департаменту охорони здоров’я ОДА.

Таку думку висловив сьогодні на пресконференції голова Харківської ОДА Олексій Кучер, коментуючи висновки двотижневої експертної перевірки в обласній інфекційці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наслідком цієї перевірки, яка вже завершилась, є те, що за зараз на лікарняному знаходиться і Нартов, і директор департаменту Іванніков. Я не буду поглиблюватися в конспірологічні теорії, але якось воно, мабуть, дивно. Хто ж винуватий в тому, що відбувається? Моя впевненість стовідсоткова – винуваті обидві сторони. Там вже є й особисті відносини. І, власне, цей вибух і відбувся на ґрунті особистих відносин, на жаль, відсутність комунікації та інше», - сказав Кучер.

Акт перевірки ОДА не оприлюднює, оскільки він містить особисту медичну інформацію пацієнтів. Але керівник регіону пообіцяв, що директор департаменту та його заступник будуть притягнуті до відповідальності, щодо директора лікарні рішення прийматиме обласна рада, яка його призначила.

За його словами, переповненою лікарня була саме через дії відповідальних осіб.

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«На вчора я отримую інформацію, що протестовано 70 осіб, які утримуються не один день. Протестовані з запізненням. Вдумайтеся: із запізненням! Зразки повинні відбиратися одразу. Із них 68 – це здорові люди. Мається на увазі, не інфіковані. Вони з іншими захворюваннями. Так, 70 людей, які, зокрема, й сьогодні будуть виписані, частково вони виписані вже, переведені в інші лікарні – це люди, які не хворіють на COVID-19. Ось ці процеси, вони від кого залежить? Організація цих процесів, хто за це відповідає?» – заявив Кучер.

Він додав, що інфекційна лікарня за 30 років не була жодного разу наповнена так, як вона наповнена зараз.

Як повідомлялося, департамент охорони здоров’я ОДА два тижні проводив розслідування ситуації в інфекційці щодо забезпечення ліками. Після смерті одного з пацієнтів родичі заявили, що витратили на лікування 17 тис. грн, при цьому не мали повної інформації про стан чоловіка під час його перебування в реанімації. Тоді ж волонтери, які допомагають лікарням, заявили, що це далеко не поодинокий випадок. Про нестачу ліків почав заявляти ЗМІ і сам Павло Нартов, а на комісії в ОДА він заявив, що персонал працює на межі можливостей через переповненість закладу. При цьому лікарні «другої хвилі» для прийому пацієнтів з коронавірусом чи підозрою не відкривали. Лише в неділю, 24 травня, ОДА повідомили, що заповнюваність Харківської обласної інфекційної лікарні, де на той момент COVID-19 інфікувалися вже 20 співробітників, включно з директором, знизять до 50%.

Наразі на Харківщині підтверджено 946 випадків COVID-19, 341 людина одужала, 41 – померла.

Фото: kharkivoda.gov.ua