Поліція перевіряє інформацію про захворювання на коронавірус медиків харківської лікарні

У Харкові поліцейські проводять перевірку інформації щодо захворювання медичного персоналу харківської лікарні на проспекті Героїв Сталінграда.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення даного змісту з’явилося в мережі інтернет. Під час моніторингу вказану публікацію виявили працівники Слобідського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

У матеріалі зазначено, що у Харківській інфекційній лікарні, що розташована на проспекті Героїв Сталінграда, 5 лікарів та 15 медпрацівників захворіли на коронавірус.

З метою з’ясування усіх обставин події ця інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.

Наразі триває її перевірка.

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Раніше Укрінформу у пресслужбі Харківської ОДА повідомили, що вже 20 співробітників Харківської обласної інфекційної лікарні, серед яких директор закладу, завідувач відділенням, двоє анестезіологів і двоє лікарів, заразилися коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.