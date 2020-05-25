Поліція перевіряє інформацію про захворювання на коронавірус медиків харківської лікарні
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення даного змісту з’явилося в мережі інтернет. Під час моніторингу вказану публікацію виявили працівники Слобідського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.
У матеріалі зазначено, що у Харківській інфекційній лікарні, що розташована на проспекті Героїв Сталінграда, 5 лікарів та 15 медпрацівників захворіли на коронавірус.
З метою з’ясування усіх обставин події ця інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.
Наразі триває її перевірка.
Раніше Укрінформу у пресслужбі Харківської ОДА повідомили, що вже 20 співробітників Харківської обласної інфекційної лікарні, серед яких директор закладу, завідувач відділенням, двоє анестезіологів і двоє лікарів, заразилися коронавірусом.
Як повідомлялося, станом на 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.