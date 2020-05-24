У Харківській обласній інфекційній лікарні коронавірус виявили у 19 медиків

Уже 20 співробітників Харківської обласної інфекційної лікарні, серед яких директор закладу, завідувач відділенням, двоє анестезіологів і двоє лікарів, заразилися коронавірусом.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Харківської ОДА.

«За останніми даними департаменту охорони здоров’я, 20 співробітників Обласної інфекційної лікарні хворі на COVID-19, у тому числі директор Павло Нартов і завідувач відділення інтенсивної терапії. Серед хворих також ще двоє анестезіологів (окрім завідувача відділенням) і двоє лікарів з додаткових бригад, які прибули в інфекційку на посилення», - поінформували в ОДА.

У відділенні інтенсивної терапії (в реанімації, за даними на ранок 24 травня, знаходиться 8 пацієнтів, троє з яких підключені до апаратів ШВЛ) наразі працюють 5 анестезіологів. «Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються», - запевнили в обладміністрації.

Закладом, за таких обставин, фактично керує співробітник Харківської медичної академії післядипломної освіти Валентина Маслова, яка працює в інфекційній лікарні за сумісництвом. «Зараз лікарня буде основним місцем її роботи. Офіційно обов'язки на Валентину Маслову покладуть з вівторка. Методичну допомогу також надає директор Обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар», - пояснили в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, про інфікування директора Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова стало відомо ввечері у п’ятницю, 22 травня. Директор лікарні госпіталізований.

В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.

Загалом захворіли 4069 медиків.