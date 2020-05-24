На Харківщині за добу від COVID-19 одужала рекордна кількість людей

На Харківщині зареєстрували рекордну кількість одужань від COVID-19 за добу, але знову є померлі – двоє людей, які мали тяжкі супутні захворювання.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«За останню добу в області лабораторно підтверджено 17 випадків захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова, Богодухівського, Первомайського та Харківського районів. На жаль, померло двоє людей - 28-річний харків’янин (мав тяжке онкологічне захворювання) та 68-річна жителька Харківського району (мала, зокрема, серцево-судинні захворювання). Рекордна кількість осіб одужала за останню добу – 29. Нехай ця цифра лише зростає», - йдеться у повідомленні очільника області.

За даними Кучера, наразі госпіталізовано з підтвердженим коронавірусом 224 людини (у реанімації – 8 людей, троє з яких – підключені до апаратів ШВЛ). 339 – на самоізоляції. З підозрою на коронавірус госпіталізовано 157 осіб, 49 – на самоізоляції.

Загалом на ранок 24 травня підтверджено 910 випадків захворювання на Харківщині, з них: 540 – Харків (у т. ч. 29 летальних), 106 – Харківський район (у т. ч. 2 летальних), 45 – Зміївський, 44 – Чугуївський, 35 - Валківський (у т. ч. 2 летальні), 22 – Первомайський, 18 – Лозівський (у т.ч. 1 летальний), 16 – Дергачівський, 15 – Красноградський, 12 – Вовчанський, 11 – Балаклійський (у т. ч. 1 летальний), 7 – Золочівський (у т. ч. 2 летальних), 7 – Богодухівський (у т.ч. 1 летальний), 6 – Куп’янський, 5 - Великобурлуцький, 5 – Ізюмський, 5 – Шевченківський, 4 - Зачепилівський, 3 – Борівський, 2 – Коломацький, по одному випадку в Нововодолазькому, Печенізькому та Сахновщинському районах.

Одужало 310 людей, 38 померли.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.