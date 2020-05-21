На Харківщині за добу від COVID-19 одужали майже вдвічі більше людей, ніж захворіли

Протягом минулої доби від коронавірусної хвороби одужала рекордна кількість мешканців Харківщини - 38, водночас в області підтверджено 21 новий випадок COVID-19.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

«За останню добу в області лабораторно підтверджено 21 випадок захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова, Валківського та Богодухівського району», - написав очільник області.

На жаль, додав він, померли двоє людей – харків’янин 1949 р.н. та лозівчанин 1946 р.н. Вони мали супутні захворювання, зокрема, в першому випадку – серцево-судинні, в другому – серйозну хворобу нирок, анемію.

Водночас, зазначив Кучер, за добу одужала рекордна кількість пацієнтів – 38. Загалом від COVID-19 вилікувалися 224 мешканці Харківщини.

Від початку епідемії в області виявлено 836 випадків захворювання (у тому числі 496 у Харкові). Унаслідок коронавірусної інфекції померли 32 особи.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужали 5955 пацієнтів.