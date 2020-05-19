У Харкові готові відкрити метро, щойно уряд ухвалить рішення

У Харкові метро відкриють через годину після прийняття відповідного рішення.

Про це заявив мер міста Геннадій Кернес в ефірі "Громадського радіо", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Харківське метро зможе відкритися для пасажирів вже через годину після прийняття відповідного рішення. На час карантину робота підприємства не припинялася, підземний транспорт регулярно обкатували", - зазначив Кернес.

За його словами, після ослаблення карантинних заходів на дорогах міста утворилися затори, а оскільки метрополітен, як і раніше, закритий, наземний громадський транспорт переповнений.

На переконання Кернеса, у метрополітені можна організувати перевезення пасажирів з урахуванням дотримання санітарних норм і виключити скупчення людей.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня віцемер Харкова Світлана Горбунова-Рубан заявила на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради про необхідність відкрити метро, бо скупчення людей у громадському транспорті є загрозою для карантинних заходів у місті. За її словами, Харківський метрополітен ретельно підготувався до карантину - придбано багато дезінфекційних розчинів, відпрацьована нічна дезінфекція вагонів і графік прибирання, а також пропускна система. Є можливість дотримуватися відстані. Тому можна використовувати метрополітен так, щоб уникнути небажаних наслідків, наголосила Горбунова-Рубан.

Фото: mirmetro.net