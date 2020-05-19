Київ готується до відкриття метро - наносять “дистанційну” розмітку
Про це на брифінгу зазначив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Нам вкрай необхідно відновлювати й роботу метрополітену, бо без цього ми не уникнемо транспортної проблеми у місті. Київ готується до відкриття метро. На станціях там зараз наносять спеціальну розмітку біля кас, турнікетів, на платформах, щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки", - розповів Кличко.
Кличко зазначив, що громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка.
"Після відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися виключно електронним квитком", - наголосив він.
Як повідомлялось, Київський міський голова Віталій Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.