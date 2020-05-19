Київ готується до відкриття метро - наносять “дистанційну” розмітку

Київ готується до відкриття метро. На станціях наносять спеціальну розмітку, щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції.

Про це на брифінгу зазначив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам вкрай необхідно відновлювати й роботу метрополітену, бо без цього ми не уникнемо транспортної проблеми у місті. Київ готується до відкриття метро. На станціях там зараз наносять спеціальну розмітку біля кас, турнікетів, на платформах, щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки", - розповів Кличко.

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Кличко зазначив, що громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка.

"Після відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися виключно електронним квитком", - наголосив він.

Як повідомлялось, Київський міський голова Віталій Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.