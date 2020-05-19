Столичне метро після відновлення роботи працюватиме без жетонів

Столичний метрополітен після відновлення роботи працюватиме без жетонів, пасажири користуватимуться виключно електронним квитком.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Після відновлення роботи підземки пасажири користуватимуться виключно електронним квитком. Сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде: KyivSmardCard; карткою метро (до 31.03.2021); безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах; мобільними додатками Google Pay та Apple Pay; мобільним додатком KyivSmardСard; разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати Картку киянина. Загальнодержавні пільгові категорії пред’являють оригінал відповідного посвідчення.

У комунальному підприємстві нагадали, що весь громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка, і закликали для уникнення черг заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду та перевіряти їх наявність перед виходом з дому, особливо у дітей. Квиток для разового проїзду можна згенерувати завчасно у додатку https://app.kyivcity.gov.ua/start Це дозволить уникнути черги до каси.

До вiдновлення роботи метрополiтену е-квиток можна купити у Т-кiосках, яких у столиці понад 300. Вони розташованi здебiльшого на зупинках громадського транспорту.

Що стосується наземного громадського транспорту, то в ньому також оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.

Проте до 1 липня у пасажирів залишатиметься можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі.

При цьому у метрополітені нагадали, що кожен може заощадити, поповнюючи Kyiv Smart Card одразу на 50 поїздок. Таке поповнення дає можливість заощадити до 1,5 гривні на кожній поїздці у всіх видах громадського транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Київський міський голова Віталій Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.