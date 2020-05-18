Керівник лікарні у Харкові, де пацієнти з COVID-19 купували ліки, не повідомляв про нестачу фінансів

Керівник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що керівник обласної інфекційної лікарні, пацієнти якої купували препарати для лікування COVID-19 за власний кошт, не інформував облдержадміністрацію про недостатність фінансування чи відсутність ліків.

У свою чергу керівник профільного департаменту також не проконтролював ситуацію. Про це Кучер сказав, відповідаючи на запитання журналістів про експертну перевірку, яка триває вже другий тиждень після смерті одного з пацієнтів з коронавірусом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сподіваюся, що ми об’єктивно підійдемо до цього питання і винні обов’язково будуть притягнуті до відповідальності. Для мене це теж дуже важливе питання, тому що я спілкувався з кожним керівником закладу, я повідомляв, що, будь ласка, сигналізуйте, якщо недостатньо коштів, ми відреагуємо одразу. Будь-який, найменший сигнал мав би відповідну реакцію. Тим паче, що грошові кошти є. І вони перераховувалися за потребою. Тому зараз уже можна говорити про те, що є в нас лікарня, є керівник закладу, якщо відсутнє (фінансування, - ред.) і він не сигналізує, хто повинен відповідати? І є керівник департаменту охорони здоров’я, який має перевіряти, а що відбувається в опорній лікарні, в першу чергу в тій лікарні, яка приймає хворих на COVID», - сказав Кучер.

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Директор обласної інфекційної лікарні Павло Нартов минулої п’ятниці на засіданні постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров’я, реабілітації учасників бойових дій та АТО заявив, що заклад не був повністю забезпечений антибіотиками, необхідними для лікування хворих на COVID-19, а колектив кілька тижнів працює понаднормово. Він підтвердив, що дійсно були факти, що пацієнтам доводилося купувати ліки, однак це сталося через те, що певний час у закладі була «велика кількість хворих з підозрою». На даний час проблема з закупівлею препаратів вирішується разом з департаментом охорони здоров’я.

В той же час Нартов обурений звинуваченнями. «Наші лікарі з початку квітня працюють без вихідних! Зранку до вечора! По 24 години. У мене в підрозділі одні жінки. Вони плачуть! Кожен день плачуть! Тому що умови такі, я не знаю, хто це міг би витримати таке!», - зокрема, сказав директор лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, родичі померлого 7 травня в інфекційній лікарні пацієнта оприлюднили перелік ліків і витратних матеріалів, які купували самі за списками з лікарні. Загалом вони витратили на лікування 17 тис. грн. Люди обурені, що не мали інформації про свого родича під час його перебування в реанімації. За їх словами, чоловік знаходився в загальній палаті, де й міг заразитися коронавірусом. Також є суттєві розбіжності між інформацією по даті підтвердження COVID-19, яку мають чиновники ОДА та родичі. Після публікації цієї інформації в департаменті почали експертну перевірку дій медиків. Її результати обіцяли оприлюднити минулого тижня, потім – у понеділок.

Наразі голова ОДА повідомив, що експертна комісія працюватиме до 22 травня.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що персонал інфекційної лікарні працює на межі можливостей, люди виснажені фізично та морально. Колектив начебто вимагав відкриття лікарень «другої лінії». Також стало відомо, що серед інфікованих медпрацівників інфекційки (а таких уже 6) – завідувач реанімаційним відділенням. На це директор департаменту охорони здоров’я ОДА Вадим Іванніков відповів, що заклад з початку року отримав на ліки більше, ніж за увесь попередній рік, а щодо дефіциту кадрів запевнив, що його немає.

В Україні станом на 9.00 18 квітня налічується 18616 хворих на COVID-19, за останню добу їхня кількість зросла на 325. Протягом минулої доби помер 21 пацієнт з коронавірусом, 160 людей одужали.

Фото: suspilne.media