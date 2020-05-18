Проблема з невиплатою надбавок працівникам харківської «швидкої» є надуманою – голова ОДА

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер вважає невиплату 300% надбавки усім працівникам «швидкої» надуманою проблемою. Працівники, які безпосередньо контактували з хворими на коронавірус, уже отримали належні виплати від НСЗУ за квітень.

Про це Кучер сказав у коментарі ЗМІ після акції протесту працівників «швидкої» на першій підстанції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нормативна база, яка діє, дозволяє нам нараховувати надбавки лише тим особам, хто були безпосередньо задіяні в боротьбі з COVID-19. 244 працівника центру (загальна кількість людей, що працюють у центрі, - 2395 - ред). Уже отримали все. Більшість з тих, хто розхитує цю історію, взагалі не опікуються виплатами. Людина адекватна спочатку з’ясує, що відбувається, а потім кричить, що «зрада», що «не виплатили». Я вранці переглядав стрім (з акції - ред.), і, знаєте, склалося враження, що деякі засоби масової інформації та активісти, так звані, які не відомо за який кошт існують, з’являються якраз там, де виникають ось ці штучно створені проблеми. В чому проблема? Її немає, вона штучно створена. Чи хочу я, щоб усі працівники «швидкої» отримали надбавки? Так, хочу. Які є варіанти виходу з цієї ситуації? Вже зараз уряд розглядає можливість вирішення цього питання», - сказав голова ОДА.

Кучер наголосив, що лікарі «швидкої» на Харківщині «першими отримали виплати» за пакетами НСЗУ.

Також, на його думку, «роздмухується» і питання з неналежним забезпеченням засобами індивідуального захисту, про що медики також заявили під час ранкової акції.

«Ну, немає цієї проблеми. Немає. Проведена вже не одна розмова, контрольна настанова, щоб медики були забезпечені засобами захисту. І засоби захисту є в наявності», - наполягає Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, в понеділок о 7:30 кілька десятків працівників «швидкої» провели акцію на території першої підстанції. Лікарі та водії вимагали виплат надбавок для усіх працівників, належного забезпечення засобами захисту. Також працівники скаржилися на умови праці – неможливість сходити в туалет та нормально пообідати.