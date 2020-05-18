У Харкові працівники "швидкої" вимагають надбавок і якісного захисту

У Харкові працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вийшли на акцію протесту, вимагаючи 300-процентних надбавок для усіх працівників «швидкої» та належного забезпечення засобами індивідуального захисту.

Акція, в якій узяли участь кілька десятків лікарів і водіїв, почалася о 7:30 на першій підстанції «швидкої» на вул. Отакара Яроша, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Харкові страйкують співробітники швидких допомог / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

«Ми вимагаємо, щоб квітневі доплати були нараховані усім: коли виїздимо, ми ж не знаємо, це випадок коронавірусу чи ні. Засобів захисту недостатньо. Нам так і кажуть, щоб використовували в крайньому випадку. Також ми хочемо просто людського ставлення. Ми працюємо в таких умовах, що неможливо нормально сходити в туалет. Ну, ми – чоловіки. А як бути лікарям-жінкам, коли елементарно треба засоби гігієни поміняти! Велика подяка ресторану «Япошка», який для «швидкої» безкоштовні обіди готує, так нас під різними приводами ще й не відпускають, щоб забрати ті замовлення!», - обурений водій Микола Устименко.

Працівники наголосили, що «швидка» обслуговувала сьогодні всі виклики, а в акції взяли участь ті, хто мав вихідний. Також медики тепер побоюються, щоб через їхні заяви не почалися «репресії» з боку керівництва.

Свої вимоги учасники акції виклали письмово та передали голові Харківської ОДА Олексію Кучеру. Сьогодні згодом, обіцяє його пресслужба, керівник області прокоментує ситуацію зі «швидкою».

Зазначимо, що вчора після появи інформації про акцію чи навіть «страйк» в соціальних мережах, на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з’явився відеозапис, в якому кілька працівників заявили, що ніякої акції не буде і їх надурили псевдоактивісти, збираючи підписи начебто під подякою.

Волонтер Наталія Попова, яка в неділю опублікувала звернення колективу «швидкої», заявила, що обурена такими звинуваченнями і діє лише на прохання людей про медійну підтримку.

Питання неналежного забезпечення «швидкої» засобами захисту піднімалося в Харкові неодноразово. Після певного резонансу в квітні голова ОДА Олексій Кучер улаштував спонтанну перевірку однієї з підстанцій. Однак тоді присутні медики сказали, що всім забезпечені.

У свою чергу, у пресслужбі Харківської ОДА вже повідомили, що, за інформацією Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у квітні у наданні медичної допомоги хворим COVID-19 брало участь 244 працівники центру (загальна кількість людей, що працюють у центрі, - 2395).

«За останній тиждень, за даними департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав від НСЗУ два фінансові транші для сплати 300-відсоткових надбавок своїм співробітникам. 14 травня Центр отримав 3 млн 320 тис. 673 грн для сплати 300% 152 працівникам. 15 травня надійшов другий транш. Загалом працівникам Центру 15 травня здійснено оплату в розмірі 5 млн 366 тис. 333 грн. Усі 244 працівника вже отримали кошти», - заявили в ОДА.

Як повідомлялося, в Україні станом на 9.00 18 квітня налічується 18616 хворих на COVID-19, за останню добу їхня кількість зросла на 325. Протягом минулої доби помер 21 пацієнт з коронавірусом, 160 людей одужали.