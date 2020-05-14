В Одесі проходять реєстрацію 85 карет швидкої допомоги, придбаних для медустанов області

До 20 травня 85 автомобілів швидкої допомоги класу «В», укомплектовані сучасним обладнанням, будуть передані медпрацівникам лікарень Одещини. Зараз фахівці завершують їх реєстрацію і оформляють видачу державних номерних знаків.

Про це розповів 14 травня на брифінгу голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

"Як ви бачите, фірма-постачальник своєчасно поставила в рамках реалізації пілотного проєкту розвитку системи екстреної медичної допомоги закуплену через тендерну процедуру ProZorro партію автомобілів із 85 машин класу "В", які зараз проходять державну реєстрацію", - зазначив Куций.

За словами очільника ОДА, уже підписані відповідні акти прийому-передачі автомобілів, і після видачі номерних знаків не пізніше понеділка чи вівторка усі машини, укомплектовані сучасним обладнанням, буде передано з цієї автобази обласного Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф керівникам медичних установ області.

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Куций уточнив, що "облдержадміністрація не є суб'єктом договірних відносин щодо поставки карет швидкої допомоги за рахунок державного (75%) і обласного (25%) бюджетів, але контролює поставку". І запевнив журналістів, що усі договірні зобов'язання, в тому числі комплектацію обладнанням, згідно з умовами тендеру, фірма-постачальник своєчасно виконала.

Усього поставлено 130 карет швидкої допомоги, нагадав очільник ОДА, і наголосив, що поширювані чутки про те, що договірні умови нібито було зірвано постачальником, не відповідають дійсності. Так само як привласнення кимсь із ОДА 30 мільйонів гривень. Під час передачі партії машин бригадам швидкої медичної допомоги журналісти зможуть особисто пересвідчитись у повній їх компектації.

Водночас голова ОДА публічно вибачився перед журналістами за допущену днями свою "емоційну і жорстку реакцію під час зустрічі у службовому кабінеті з кореспондентами каналу "1+1". За його словами, спілкування з ними було перервано, оскільки при зустрічі один з них "знімав розмову на камеру мобільного телефону, про що не було попередньої домовленості". Він назвав це "порушенням професійної журналістської етики", а оприлюднення фрагменту зйомки "провокацією".

Куций також наголосив, що його "кабінет голови ОДА дійсно є режимним об'єктом, згідно з постановою Кабміну. Бо це приміщення з високим рівнем захисту інформації та охороняється Національною гвардією України".

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Як повідомлялося, для придбання 130 машин швидкої допомоги торік було виділено 338,7 мільйона гривень. Однак після завершення тендерної процедури виник конфлікт між підприємствами-підрядниками.

Як повідомлялося, голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций підчас розмови з журналісткою каналу 1+1 у своєму робочому кабінеті сприйняв запитання з приводу закупівель машин швидкої допомоги як провокаційне і спробував вигнати журналістку за допомогою нацгвардійців. При цьому він назвав свій кабінет "режимним об'єктом".