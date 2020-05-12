Заступника голови Одеської ОДА звільнили через затримку доплат медикам
Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник Одеської ОДА Денис Соколов.
"Голова облдержадміністрації Максим Куций видав розпорядження про звільнення з посади свого заступника Віталія Свічинського - за несвоєчасну виплату належних доплат медикам, причетним до роботи з пацієнтами, інфікованими COVID-19", - зазначив Соколов.
За його словами, незадовільна організація виплати надбавок медикам стала останньою краплею, що зумовила звільнення з посади заступника голови ОДА Свічинського. Керівника облдержадміністрації також не задовільняло виконання Свічинським інших службових доручень.
Соколов додав, що також буде звільнений з посади за несвоєчасну виплату доплат медикам та водіям автомобілів "швидких допомог" виконувач обов'язків директора комунальної установи "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Владислав Терлецький.
"Він теж не забезпечив свочасну виплату надбавок медпрацівникам, зокрема, бригадам швидкої допомоги та водіям автомобілів. Відповідні документи директор центру не підписав, а 7 травня пішов лікарняний", - додав речник ОДА.
Як повідомлялося, голова Одеської ОДА зобов'язав керівників медичних установ відзвітувати про виплату доплат лікарям і медсестрам, які безпосередньо причетні до лікування пацієнтів, інфікованих СOVID-19.
Доплати мали до 8 травня отримати, згідно із розрахунками фахівців ОДА, понад 1 тисяча 700 медпрацівників. Однак від лікарів та медсестер надійшли до облдержадміністрації скарги, що станом надбавки до зарплат не видані.