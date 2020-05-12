Заступника голови Одеської ОДА звільнили через затримку доплат медикам

Заступника голови Одеської облдержадміністрації Віталія Свічинського звільнено з посади за несвоєчасну виплату належних доплат медпрацівникам, причетним до лікування інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник Одеської ОДА Денис Соколов.

"Голова облдержадміністрації Максим Куций видав розпорядження про звільнення з посади свого заступника Віталія Свічинського - за несвоєчасну виплату належних доплат медикам, причетним до роботи з пацієнтами, інфікованими COVID-19", - зазначив Соколов.

За його словами, незадовільна організація виплати надбавок медикам стала останньою краплею, що зумовила звільнення з посади заступника голови ОДА Свічинського. Керівника облдержадміністрації також не задовільняло виконання Свічинським інших службових доручень.

Соколов додав, що також буде звільнений з посади за несвоєчасну виплату доплат медикам та водіям автомобілів "швидких допомог" виконувач обов'язків директора комунальної установи "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Владислав Терлецький.

"Він теж не забезпечив свочасну виплату надбавок медпрацівникам, зокрема, бригадам швидкої допомоги та водіям автомобілів. Відповідні документи директор центру не підписав, а 7 травня пішов лікарняний", - додав речник ОДА.

Як повідомлялося, голова Одеської ОДА зобов'язав керівників медичних установ відзвітувати про виплату доплат лікарям і медсестрам, які безпосередньо причетні до лікування пацієнтів, інфікованих СOVID-19.

Доплати мали до 8 травня отримати, згідно із розрахунками фахівців ОДА, понад 1 тисяча 700 медпрацівників. Однак від лікарів та медсестер надійшли до облдержадміністрації скарги, що станом надбавки до зарплат не видані.