На Житомирщині відновили роботу 10% дитсадків

На Житомирщині в умовах карантину свою роботу відновили 69 із 667 дошкільних навчальних закладів.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«З 27 травня в Житомирській області відновили роботу в умовах адаптивного карантину 69 дошкільних навчальних закладів для 1 тис. 615 дітей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 червня почне працювати ще 91 дитячий садочок.

Загалом в області 667 дошкільних навчальних закладів, де навчаються 42 тис. 828 вихованців.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі дитсадки відновили свою роботу з 27 травня. У перший день вони були заповнені на 20%.

На Житомирщині підтверджено 673 випадки COVID-19, 382 людей одужали, 14 померли.

Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу – 477 нових випадків. Загалом одужали 8439 людей, а 669 померли.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Карантин для обмеження розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні було запроваджено з 12 березня.

Фото: oda.zht.gov.ua