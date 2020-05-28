На Житомирщині одужало вже більше половини хворих на COVID-19
Про це повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко у Facebook.
«За даними обласного лабцентру, маємо рекордну кількість одужалих – 50 жителів Черняхова, Любара, Бердичева, Народичів, Коростеня та Житомира… Загальна кількість одужалих – 382 особи», - написав він.
Бунечко додав, що напередодні в області підтверджено 13 нових випадків коронавірусу, серед інфікованих є двоє дітей – однорічна дівчинка та дворічний хлопчик.
Голова ОДА поінформував, що найбільшу кількість хворих зафіксували в Житомирі (219), Коростені (103) та Бердичеві (93).
Загалом в області підтверджено 673 випадки захворювання на COVID-19, 382 людини одужали, 14 померло.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджені 22 382 випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків.