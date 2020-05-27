У Житомирі в перший день роботи дитсадки заповнені на 20%

У Житомирі дитячі садочки відсьогодні відновили роботу і заповнені наразі лише на 20%.

Про це під час брифінгу розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відсьогодні у Житомирі вже запрацювали дитячі садочки і ми бачимо, що ситуація абсолютно нормальна. Зранку об’їжджали деякі з них. Кількість дітей, яка прийшла в садочки, це в середньому до 20% від загальної кількості. Це дозволяє сказати, що в нас немає перевантаження і ситуація контрольована», - зазначив мер.

За його словами, вихователі та медпрацівники зустрічали вранці дітей надворі, де їм вимірювали температуру. Дехто робив це у спеціально облаштованих наметах або під навісами. При цьому, деякі працівники були у захисних костюмах.

Сухомлин зауважив, що на збільшення кількості дітей у закладах очікують після 1 червня. Він наголосив, що садочки забезпечені всіма необхідними санітарними засобами.

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Як додав мер, 10 працівників не допустили на роботу до дитячих садочків, оскільки експрес-тест на COVID-19 виявився у них позитивним. Тому усі вони пройдуть ПЛР-діагностику, яка дасть точний діагноз.

Як повідомляв Укрінформ, виконавчий комітет Житомирської міської ради прийняв рішення про відновлення роботи дитячих садочків із 27 травня.

Наразі на Житомирщині підтверджено 660 випадків коронавірусу, 342 людей одужали, 14 померли.

Найбільшу кількість хворих зафіксовано в Житомирі – 212, Коростені – 103 та Бердичеві – 93.

Станом на 27 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу – 321 новий випадок. Від початку епідемії одужали 7 995 людей, 658 – померли.

Фото: zhitomir.info