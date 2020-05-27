В Бердянську коронавірус виявили у працівниці дитячого садка

В Бердянську на коронавірус захворіла працівниця дитячого садка. Всього в регіоні 420 хворих на COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради.

“26 травня, за даними лабораторного центру, підтвердився випадок захворювання на коронавірус в однієї з працівниць дитячого садка. Завдяки введеної термометрії у всіх співробітників дитячих садків вдалося уникнути її контакту з іншим колективом дитячого садка. Через підвищену температуру співробітниця не була допущена до роботи, а пізніше вона звернулась до лікарів», - йдеться у повідомленні.

В Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ зазначили, що за останню добу в області зареєстровано 4 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (м. Запоріжжя – 2, м. Бердянськ – 1, Михайлівський р-н – 1). Станом на 9:00 27 травня в області зареєстровано всього 420 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 44 – серед дітей та 70 – серед медичних працівників.

Зареєстрований 1 летальний випадок. У місті Запоріжжі померла жінка 66 років, мала хронічну хворобу серцево-судинної системи, хворіла на цукровий діабет, а також дуже запізно – на 15 добу – звернулась за медичною допомогою. Це 13-й летальний випадок в регіоні.

Одужали та виписані із стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 232 хворих. Продовжує лікуватись 175 хворих, із яких 52 – в стаціонарах, 123 – вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

В Україні станом на 27 травня лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок, серед яких у 14 дітей та 58 медпрацівників. Зафіксовано 14 летальних випадків, одужали 420 людей. Загалом одужали 7 995 людей, 658 - летальних випадків.