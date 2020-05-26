Закінчення карантину в дитсадках: яка реальність чекає батьків і дітей

Керівники дитсадочків кажуть, що готові до відкриття і чекають вихованців з 1 червня. Але подекуди ця готовність забезпечується коштом батьків

Із поступовим послабленням карантину уряд пішов назустріч працюючим батькам малечі та дозволив із 25 травня поступово відкривати дитячі садочки. Але, звісно, у тих регіонах, де епідситуація спокійна. До організації роботи дитсадків тепер чимало нових карантинних вимог, як і до батьків, які збираються привести своїх дітей до садочків. Що відтепер зміниться, чи готові заклади дошкільної освіти до роботи в нових умовах та чим незадоволені батьки – далі в матеріалі Укрінформу.

Без м’яких іграшок та килимів, але з повною дезінфекцією

Вимоги до організації роботи дитсадків на період карантину надав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко та Мінохорониздоров’я, що можна знайти на сайті Міністерства освіті і науки України. Згідно з ними, до дитсадків не впускатимуть дітей та працівників із температурою вище 37,2 С – при вході до закладу дошкільної освіти працівники та діти мають проходити температурний скринінг. Також дітям вимірюватимуть температуру протягом дня – щонайменше раз на 4 години. Дітей, у яких температура тіла вища за 37,2 С та тих, у кого є симптоми гострого респіраторного захворювання, мають ізолювати та повідомити про це медпрацівника і батьків. При цьому батькам до приміщення садочку – зась, дитину передадуть із рук в руки.

Але у завбачливих батьків виникає логічне питання про встановлену температурну норму у 37.2. Адже навіть у цілком здорових дітей від підвищеної активності може дещо піднятися температура. Педіатр медичного центру “Добробут” Тетяна Рибакова в коментарі Укрінформу пояснює, що норма залежить від віку дитини. “У дітей до трьох років як гіпертермію прийнято вважати температуру 37,5 і вище. Електронні градусники навіть не ідентифікують температуру 37,2 як завищену. Буде добре, якщо мама поміряє температуру тіла дитини зранку і ввечері, коли дитина в спокійному стані. Якщо ж дитина буде стривожена і плакатиме, бо, наприклад, вже забула, що таке відвідування садочку, то цілком нормально, що в неї температура може піднятися”, – говорить Тетяна Рибакова.

Вона додає: якщо температура сигналізуватиме про захворювання, то в більшості випадків загальний стан дитини це певним чином покаже – вона буде млява, не активна, без апетиту. “Як лікар я звертаю увагу батьків на стан дитини, а не лише температуру. Одна дитина має температуру 38 і продовжує бути активною, а інша за температури 37 може погано почуватися. Але відмічу, що для контролю за захворюваністю в садочках дуже важливий температурний скринінг не стільки навіть дітей, скільки дорослих, а також наявність медсестри”, – зазначає лікарка.

На вході до дитячого садка має бути облаштовано місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком. Заклади дошкільної освіти повинні забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, проводити дезінфекцію поверхонь щонайменше раз на 2 години, робити вологе прибирання 2 рази на день, а також провітрювати приміщення протягом дня. До речі, носити маски повинні вихователі та працівники садочків, але не діти.

При цьому у період карантину в дитячих садках буде заборонено:

використовувати багаторазові рушники, м’які іграшки та килими з довгим ворсом;

перебувати в приміщенні у вуличному взутті;

проводити заходи за участю дітей більше ніж з однієї групи;

проводити батьківські збори, крім тих, що проводять дистанційно.

На час адаптивного карантину МОЗ рекомендує надавати пріоритет іграм на свіжому повітрі, створити максимальну дистанцію в групі та під час харчування, обмежити заняття, що потребують фізичного контакту або додаткового інвентарю та розробити графік прогулянок таким чином, щоби не допустити змішування груп. Що ж, на перший погляд, всі вимоги і рекомендації прописані досить чітко і зрозуміло, але що на практиці? Враховуючи, що контингент – це малі непосидючі дітлахи.

Дитсадки вимоги МОЗу виконали і чекають на вихованців

Аби дізнатися про ситуацію зсередини, Укрінформ поспілкувався з очільниками та персоналом кількох столичних дитсадків. За словами керівників закладів, наразі тривають останні приготування, а вихованців там зможуть приймати вже з 1 червня, що символічно співпало з Днем захисту дітей. Якихось надмірних хвилювань з боку батьків переважно не зустрічається – навпаки, більшість чекають на відкриття дитсадків, оскільки поступово планують повертатися на роботу.

Засновниця приватного міні-дитсадка Kangaroo Nursery School (розрахований на 20 дітей), що по вул. Мстислава Скрипника, 40, Альона Єгорова:

“Плануємо відкрити дитсадочок з 1 червня. Закупили всі засоби індивідуального захисту, антибактеріальні коврики, дезінфектори. Найбільший «квест» був при купівлі безконтактних термометрів. Садочки зобов’язали на кожен вхід поставити людину з безконтактним термометром. Такі термометри коштують від 1200-1300 гривень, але наразі в такій ціновій категорії їх просто немає. А ті, що є в наявності, коштують близько 2 тисяч гривень за штуку. Літр дезінфектора коштує 300 гривень, дезінфекційний коврик для вуличного взуття – близько 400 гривень. У цілому на дотримання всіх вимог у садочку для 20 діток ми витратили близько 5 тисяч гривень.

З іншим проблем не було – у нас вже давно немає ані килимів, ані м’яких іграшок. Іграшки в нас здебільшого з пластика і дерева, що не складно дезінфікувати. Інструктаж з працівниками ми провели заздалегідь, користуємося рекомендаціями, що розміщені на сайті МОЗ та МОН і Центру громадського здоров’я. Батьки оптимістично налаштовані, а таких, хто не збирається повертати дитину в садок з 1 червня, майже немає. Усі чекають на відкриття”.

Директорка дитсадка №102, що на проспекті Лісовому, 6Б, Оксана Шурхал:

“Згідно з регламентом, який нам надали, нам усього вистачає. Протягом тижня будемо готувати групові приміщення, окремі входи-виходи для дітей, щоб діти не зустрічалися. Всі заходи будемо відновлювати в межах карантину, батьки заповнюють опитувальні листи з приводу того, чи хворіли їхні діти, чи перебували в контакті. Усе нормально і спокійно, управління освіти нас забезпечило дезінфікуючими засобами, масками. Ми розробили правила, які розіслали батькам, а під час карантину вихователі дистанційно спілкувалися з дітками. Дітям будемо на вході міряти температуру, батьки не будуть заходити в заклад. Намагаємося усе продумати до дрібниць».

Очільниця дитсадка №156 Галина Москалюк була небагатослівною, сказавши тільки, що заклад наразі готується до прийому дітей за новими правилами. “Батьки зважують всі за і проти, наразі отримали відповіді, що 150 дітей із 290, що в нас виховуються, прийдуть у дитсадок”.

У дитсадку №30, що по проспекту Героїв Сталінграда, 4Б, розповіли, що проблем з підготовкою до нових правил прийому діток теж немає. “Усі працюють, заклад забезпечений всім необхідним і очікує на вихованців. Як будемо повністю готові, то одразу повідомимо батьків. Хвилювання ні з боку працівників, ні з боку батьків немає – всі готові працювати і приймати діток”, – розповіла працівниця дитсадка, яка чомусь відмовилася називатися.

«Шаради» для батьків: анкети, паперові рушники, маски та довідки з роботи

Ознайомившись із коментарями батьків малечі у групі на Facebook “Батьки SOS” щодо відкриття дитсадків, можна зробити кілька висновків. По-перше, у столиці ситуація із підготовкою садочків до відкриття, схоже, найкраща. Підготовка йде без прохань здавати кошти на додаткові карантинні витрати – маски, антисептики, паперові рушники тощо. На відміну від регіонів, де часом таке забезпечення вимагають саме від батьків.

Тетяна Шумська з смт Криве озеро (Миколаївська область) пише: “Сьогодні подзвонили і сказали по 100 грн здати для закупівлі дезинфекторів та паперових рушників”.

Анна Гелер з Херсону отримала таке повідомлення зі списком необхідного:

Поліна Нагорна з Полтави розповідає: “Повідомили, що необхідно забезпечити дитину паперовим рушником – один на день, поки працюють зведені групи, але коли наш садок відкриється невідомо, бо навіть продукти не закупили. Також просять батьків залучитись до закупівлі антисептичних килимків”.

Але ж подібні побори з батьків, суперечать постанові МОЗ та головного санітарного лікаря України від 21 травня. У документі у пункті 8 чітко сказано, що забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами мають власне заклади чи їхні засновники. Те саме стосується і наявності рідкого мила та паперових рушників на санвузлах. Тобто таке забезпечення має відбуватися коштом громади або власників садочків, а не з батьківського гаманця.

Також батьки малечі розповіли, що з садочків надсилають анкети для заповнення про те, чи немає у дитини симптомів коронавірусу, чи робили дитині тест на коронавірус, чи була вона у контакті з хворим на коронавірус тощо.

Крім того, у деяких садочках батьки навіть підписують інформовану згоду, що у зв’язку з інфекцією Covid-19 вони беруть усю відповідальність за здоров’я своєї дитини на себе. Тож батьки нарікають на те, що дитсадочки у такий спосіб легко уникнуть відповідальності, навіть якщо дитина захворіє через якісь порушення з боку персоналу.

З дитячих садочків надсилають анкети для заповнення

Але і це ще не все. Подекуди вимагають довідки батьків з роботи про те, що обоє працюють, або ж довідку форми 095/о (видається дітям, які відвідують загальноосвітній або дошкільний навчальний заклад, вказуються відомості про наявність чи відсутність контакту з інфекційними хворими протягом трьох тижнів.– Авт.) І якщо заповнення анкети можна вважати турботою про здоров’я дитини і колективу, то інші бюрократичні вимоги навпаки видаються абсурдними.

У цілому ж у обговореннях батьків не помітні хвилювання і тим паче паніка щодо відвідування дитсадків у час інфекції коронавірусу. Більшість прийняли нову реальність і обговорюють проблеми, з нею пов’язані, – що спиртовий дезінфектор може пошкодити чутливу шкіру дитини, обурюються ціною термометрів та діляться останньою інформацією.

Юлія Горбань, Київ