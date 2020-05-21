У Чернігові дитячі садки готують до відкриття з 1 червня

У Чернігові дитячі садки планують відкрити з 1 червня.

Про це мова йшла на засіданні виконкому Чернігівської міської ради.

"Ми вже займаємося підготовкою, генеральним прибиранням та всім іншим для того, щоб відкритися 1 червня. Зараз проводиться забір води на аналіз - відповідний договір укладений з лабораторним центром. Чекаємо офіційного документа щодо додаткових вимог і докладемо максимальних зусиль для того, щоб їх виконати", - наголосив начальник міського управління освіти Василь Білогур.

За його словами, також у дитсадки вже завозяться продукти й докуповуються дезінфекційні засоби. Невирішеним поки що залишається питання медичних довідок на кожну дитину, надання яких після довгої відсутності в садочку - вимога законодавства. Відтак, міський голова доручив знайти якесь рішення, аби 12 тисяч дітей із батьками не прийшли одночасно до поліклінік по довідки й не перекреслили усе, заради чого витримувався карантин.

Як відомо, 20 травня уряд дозволив органам влади на місцях самостійно вирішувати питання відкриття дитячих садків за умови дотримання певних вимог. У чернігівській мерії, з огляду на порівняно невисокий рівень захворюваності на коронавірус у місті, вважають, що місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям має підстави такий дозвіл дати.

На сьогодні в Чернігові COVID-19 виявлений у 28 осіб. З них троє - одужали, шестеро лікуються в стаціонарі, решта із безсимптомним перебігом хвороби перебуває вдома на самоізоляції. За минулу добу жодного нового інфікованого коронавірусом в обласному центрі не виявлено.

Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua