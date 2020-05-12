У Вінниці у вівторок, 12 травня, підприємці вийшли на мітинг перед міською радою з вимогою відновлення роботи речових ринків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під мерію Вінниці прийшли підприємці трьох речових ринків / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

«Ми вже два місяці не працюємо, а орендної плати нам ніхто не відміняв. Ми мало того, що не заробляємо, то ще й у збитки входимо. Адже ринок – це єдиний спосіб заробити на життя. Тим часом продовольчі ринки запрацювали. Чим наша торгівля відрізняється у принципі? В нас відкрите повітря, протяги і умови для запобігання поширення вірусу значно кращі. Маски, санітайзери – не проблема. Тому вимагаємо рівних умов для усіх підприємців, аби ми і наші працівники мали можливість годувати свої сім’ї», - розповіла підприємиця з Центрального ринку Вінниці Тетяна Володимирівна.

За її словами, участь у мітингу беруть понад 100 підприємців з трьох вінницьких ринків - Муніципального, Центрального та «Урожай». Вони тримають плакати з гаслами «Нам потрібно працювати», «Чим годувати сім’ю?», «Кабмін, проживи два місяці без зарплати» тощо.

Вони прийшли до будівлі Вінницької міської ради з вимогою відновити роботу ринків у повному обсязі. Підприємці, які торгують на речових ринках, зібрали підписи під відповідним зверненням до міської влади і відрядили ініціативну групу для переговорів з міською владою.

Як повідомляло агентство, у Вінниці за рішенням міської комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 11 травня відповідно до Постанови Кабінету міністрів №343 частково пом’якшено карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, дозволено роботу закладів торговельного і побутового обслуговування населення за умови забезпечення всіх санітарних та протиепідемічних заходів. Речові ринки до переліку закладів, яким дозвілолено віновити роботу, не увійшли.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19. За добу виявлено 375 нових випадків. У Вінницькій області зафіксовано 580 випадків COVID-19, 309 осіб з початку епідемії одужали, 6 померли.