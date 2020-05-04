З Єгипту та Еміратів літаками повернулися понад 350 українців

Літаками з Шарм-ель-Шейху та Дубаю до України прибули понад 350 українців, які встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Літаками з Шарм-ель-Шейху та Дубаю до України прибули понад 350 українців. Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю.

Минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд 13 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

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Також учора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили пасажирів двох авіарейсів з Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Загалом минулої доби порушників самоізоляції на кордоні не виявлено.

Як повідомлялося, за порушення правил карантину ст. 44-3 КУпАП передбачає штраф від 17 тис. грн.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Фото: ДСНС