На Закарпатті ще одне село закривають на карантин

На Закарпатті ще одне село, Липча у Хустському районі, закрили на карантин через спалах коронавірусної інфекції. У селі 8 осіб з підтвердженим COVID-19, ще у понад десяти людей є виражена симптоматика цього захворювання.

Інформацію про це кореспонденту Укрінформу підтвердила керівник апарату Хустської РДА Віталіна Петровська.

“Так, справді, сьогодні на Хустщині в селі Липча встановлюють блок-пост, наразі роботи ще тривають. Він буде тільки один у селі, це справді зв'язано зі спалахом коронавірусу в Липчі. Також блок-пост встановлюють у зв'язку з тим, що 28 травня на православне свято Вознесіння у сусідньому селі храмове свято, то ж КПП забезпечить контроль за рухом громадян в межах цих населених пунктів та припинить подальше поширення інфекції, ” - сказала вона.

Як стало відомо, учора в Хустській РДА було проведено засідання комісії ТЕБ та НС, на якому й прийняли рішення про введення карантину на території села Липча — за зверненням сільського голови с.Липча Юрія Малеги.

За даними комісії ТЕБ та НС, у цьому населеному пункті 8 осіб мають підтверджений діагноз COVID-19, на самоізоляції перебувають 67 осіб, з якими контактували хворі, також є інформація про понад десяток осіб із вираженою симптоматикою коронавірусу, у яких взяли біоматеріал для проведення ПЛР-тестів.

Як поінформували в Хустській РДА, комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо вжиття невідкладних заходів, серед яких обробка вулиць села Липча та місць масового перебування людей дезинфікуючими засобами, оповіщення населення про правила дотримання карантину через гучномовці, проведення перевірок Держпродспоживслужбою щодо дотримання обмежень у роботі торгових точок, виключення проведення богослужінь за участі мешканців у храмах на території вказаного населеного пункту.

Як повідомляв Укрінформ, в неділю, 24 травня, в іншому закарпатському селі — Ворочево у Перечинському районі було введено карантин та обмеження в'їзду та виїзду через спалах коронавірусу. Там захворіли 28 осіб, троє з них у лікарні в Ужгороді.

В Україні станом на 26 травня лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, в тому числі 644 летальних, 7 575 людей одужали. За добу підтверджено 339 нових випадків.