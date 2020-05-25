Спалах коронавірусу на Закарпатті: жителі села не хочуть дотримуватися карантину

У Ворочеві на Закарпатті, де вчора виявили 28 інфікованих коронавірусом, люди не хочуть дотримуватися карантину.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова Перечинської ОТГ, до якої входить село Ворочево, Іван Погоріляк.

“Ситуація у Ворочеві напружена. Учора село закрили на карантин через 28 інфікованих коронавірусом осіб, у кого підтвердився діагноз методом ПЛР-дослідження. Але люди збуджені, вони конфліктують з владою та поліцією, кажуть, що їх обманюють і ніякого коронавірусу у них в селі немає,” - сказав Погоріляк.

З його слів, у більшості інфікованих — легка форма захворювання, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Троє людей були доправлені в Ужгород до лікарень.

“Епідеміологи визначили 35 контактних осіб, маємо вогнища вірусу в окремих родинах в селі, мова про дев'ять родин. Населення Ворочева — 800 чоловік” - додав голова ОТГ.

Він наголосив, що всі ці люди повинні знаходитися на самоізоляції, але вже сьогодні було два випадки, коли жителі спробували виїхати з села. "Їх зупинили правоохоронці на блок-посту, що встановлений на в'їзді/виїзді з села (Ворочево — тупикове село, тому КПП встановлений тільки один)" - розповів Погоріляк.

Крім того, зазначив він, сьогодні до лікарів 7 осіб зверталися з ознаками захворювання, скаржилися на температуру.

“Учора ще в селі був значний рух, багато людей на вулицях. Сьогодні після того, як провели дезінфекцію вулиць, лавиць біля воріт, людей на вулицях Ворочева немає. Але все одно, люди незадоволені, вони не вірять ні владі, ні лікарям, і кажуть, що у них ніякого коронавірусу нема і їм обмежують права,” - говорить голова ОТГ.

Наразі, за його словами, знайти спільну мову з людьми не вдається.

Як повідомляв Укрінформ, учора село Ворочево в Перечинському районі Закарпаття закрили на карантин через виявлених 28 інфікованих коронавірусом осіб.

Як раніше повідомлялося, через високу захворюваність на коронавірус в області, Закарпаття не змогло 22 травня вийти на другий етап пом'якшення карантину. В області досі не працює громадський транспорт, садки, ресторани та готелі.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

Фото: zakarpattya.net.ua