Кількість випадків COVID-19 на Буковині перевищила 2,5 тисячі

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксовано 72 випадки зараження коронавірусом, загальна кількість хворих у регіоні сягнула 2516.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«На Буковині 13 травня офіційно підтверджено ще 72 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 616 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2516 осіб», - зазначив очільник області.

Осачук додав, що протягом минулої доби від COVID-19 одужали 36 буковинців, вони двічі отримали негативні результати тестів.

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Як повідомлялося, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали.