Кількість випадків COVID-19 на Буковині перевищила 2,5 тисячі
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Укрінформ
У Чернівецькій області за минулу добу зафіксовано 72 випадки зараження коронавірусом, загальна кількість хворих у регіоні сягнула 2516.
Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«На Буковині 13 травня офіційно підтверджено ще 72 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 616 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2516 осіб», - зазначив очільник області.
Осачук додав, що протягом минулої доби від COVID-19 одужали 36 буковинців, вони двічі отримали негативні результати тестів.
Як повідомлялося, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали.