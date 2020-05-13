Заступник головного епідеміолога Буковини одужав від коронавірусу

Завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань, заступник головного епідеміолога Чернівецької області Юрій Падурару вилікувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Переміг COVID-19! 39 днів боротьби з коронавірусною хворобою та її ускладненнями! Дякую кожному, хто знав і хвилювався! Низький уклін людям в білих халатах!", - написав епідеміолог.

У коментарі кореспонденту Укрінформу Падурару розповів, що у нього був перебіг хвороби середньої важкості.

"Частину часу я перебував на стаціонарному лікуванні, а частково лікувався амбулаторно", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.

У Чернівецькій області зафіксували вже 2444 випадки COVID-19. Із них 94 людини померли, 429 пацієнтів одужали.

Фото: facebook/Юрій Падурару