Заступник головного епідеміолога Буковини одужав від коронавірусу

Заступник головного епідеміолога Буковини одужав від коронавірусу

Укрінформ
Завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань, заступник головного епідеміолога Чернівецької області Юрій Падурару вилікувався від коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Переміг COVID-19! 39 днів боротьби з коронавірусною хворобою та її ускладненнями! Дякую кожному, хто знав і хвилювався! Низький уклін людям в білих халатах!", - написав епідеміолог.

У коментарі кореспонденту Укрінформу Падурару розповів, що у нього був перебіг хвороби середньої важкості.

"Частину часу я перебував на стаціонарному лікуванні, а частково лікувався амбулаторно", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.

У Чернівецькій області зафіксували вже 2444 випадки COVID-19. Із них 94 людини померли, 429 пацієнтів одужали.

Фото: facebook/Юрій Падурару

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