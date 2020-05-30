Відкриття метро та ТРЦ не має призвести до збільшення хворих — МОЗ

Послаблення, що стосуються роботи метро чи відкриття крамниць у торговельно-розважальних центрах, не мають призвести до зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Якщо ми будемо дотримуватися прописаних протиепідеміологічних норм, в принципі зростання не повинне відбутися. Якщо будуть свідомо порушуватися всі ці прописані норми, може бути зростання випадків коронавірусної інфекції", – наголосив він.

За словами Ляшка, в перебігу подальших послаблень карантинних обмежень в уряді аналізують ситуацію, щоб побачити, що саме може призводити до стрімкого зростання.

"Ми у щоденному аналізі показуємо, хто і де, в якому регіоні що дозволив відкрити, ставимо галочку і відслідковуємо, що може бути на п’ятий, сьомий день, десятий день. Тоді ретроспективно подивимося, як та чи інша сфера економіки могла повпливати на зростання випадків коронавірусної хвороби", – сказав головний державний санітарний лікар.

Нагадаємо: нині в Україні триває перехід до другого етапу послаблення карантину, так званого адаптивного карантину. Він почався з 22 травня і поступово запроваджується в регіонах країни в міру їхньої готовності.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом станом на 30 травня коронавірус підтверджено у 23 204 осіб, одужало 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.