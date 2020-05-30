На Київщині підтвердили 1556 випадків коронавірусу, за добу - 21

У Київській області за добу зафіксовано 21 новий випадок короновірусної хвороби.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 30 травня 2020 року на 10.00 офіційно підтверджено 1556 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 123 дитини та 287 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 21", - йдеться у повідомленні.

На стаціонарному лікуванні наразі перебувають 220 людей, на самоізоляції – 1336 осіб.

Одужало 394 людини, у тому числі 27 дітей.

За період з 14 березня цього року до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4507 підозр на COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, за останню добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській, Рівненській областях та Києві.

Зокрема, у Києві за минулу добу виявлено 55 нових випадків коронавірусної хвороби, зафіксовано ще 40 одужань.

В Україні за добу зафіксовано 393 нові випадки захворювання на COVID-19. Загалом на COVID-19 захворіло 23 204 особи, з них 1700 дітей і 4475 медпрацівників. Одужало вже 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.