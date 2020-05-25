На Київщині дозволили роботу дитячих садків

У Київській області дозволили відновити роботу дитячих садків.

Про це на брифінгу заявив т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Також можуть працювати дитячі садки, звичайно за умови дотримання протиепідемічних заходів, визначених Міністерством охорони здоров'я", - сказав Володін.

При цьому, за його словами, засновники та суб'єкти господарювання повинні здійснювати оцінку ризиків щодо спроможності закладу забезпечити належне виконання цих рекомендацій та повинні забезпечити працівників засобами індивідуального захисту із розрахунку на 5 днів.

За таких же умов, додав чиновник, можуть працювати й готелі. Дозволяється також проведення спортивних заходів, але без глядачів, і може бути не більш як 50 учасників.

"Релігійні заходи можливі за умови перебування у приміщенні із розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів", - додав Володін.

Як повідомлялось, Київська область з 26 травня послаблює карантинні обмеження.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу – 259 нових випадків. Загалом одужали 7234 людини, 623 летальних випадків.